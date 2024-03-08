Як відбілити одяг в домашніх умовах: 5 простих порад

Білий одяг часто асоціюється з елегантністю та вишуканим смаком. Однак зберегти його білизну може бути непросто, а часте використання хімічних відбілювачів може пошкодити делікатні тканини, такі як шовк, трикотаж і тюль. UAportal розповів про кілька ефективних способів відбілювання одягу в домашніх умовах за допомогою натуральних інгредієнтів.

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Перекис та нашатирний спирт

Створіть розчин, змішавши перекис водню та нашатирний спирт у пропорції 2:1. На 1 літр теплої води має вистачити приблизно 2 чайних ложок засобу. Замочіть одяг у цій суміші на годину, потім виперіть його як зазвичай або ретельно прополощіть.

Морська сіль

Розчиніть морську сіль у теплій воді, використовуючи співвідношення 20 г солі на літр. Після звичайного прання замочіть одяг у розчині приблизно на 30 хвилин, а потім прополощіть його у холодній воді. Цей метод допомагає ефективно відновити колір.

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Розчин марганцю

Приготуйте насичений розчин марганцю, додавши 20 г на кожен літр води. Ретельно намильте білизну м'яким милом і занурте її в розчин на годину. Після цього ретельно прополощіть одяг водою.

Кип'ятіння

Кип'ятіння є високоефективним методом для відбілювання одягу та усунення стійких плям. Однак дуже важливо перевірити етикетку одягу, щоб переконатися, що він витримує гарячу воду.

Слабкий розчин синьки

Щоб відбілити пожовклі сорочки або білі речі, скористайтеся розчином синьки з водою. На 1 літр води вам знадобиться лише близько 7 крапель засобу.

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