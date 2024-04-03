Як відбілити шкарпетки без використання хімії: діючі поради

Господині можуть відбілити шкарпетки без використання хімічних засобів. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть у цьому.

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Використання лимонного соку

Для багатьох може бути дивним, що можна природним чином відбілити брудні шкарпетки, використовуючи поєднання лимонного соку та сонячного світла. Рівну суміш лимонного соку і води потрібно розпорошити на плями на шкарпетках.

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Потім їх слід покласти під прямі сонячні промені на кілька годин, щоб кислота та ультрафіолетове світло подіяли разом і відбілили плями. Після висихання шкарпетки потрібно випрати у звичайному режимі.

Замочування у харчовій соді

Ще один ефективний метод відбілювання брудних шкарпеток – замочити їх у розчині води та харчової соди. Змішавши 4 склянки води з 1 склянкою харчової соди, можна створити розчин, у якому потрібно замочити шкарпетки на кілька годин або на ніч. Після цього шкарпетки можна випрати, як зазвичай.

Використання перекису водню

Перекис водню може бути потужним засобом для відбілювання шкарпеток. Просто нанесіть невелику кількість розчину безпосередньо на пляму і залиште на 5–10 хвилин перед тим, як випрати шкарпетки у звичайному режимі. При цьому перекис водню розщеплює плями і освітлює тканину, в результаті чого шкарпетки виглядають як нові.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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