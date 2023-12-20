Як відбілити кросівки в домашніх умовах: 3 дієвих лайфхаки
З цими ефективними методами підтримувати біле взуття в чистоті дуже просто. UAportal підготував 3 лайфхаки, які допоможуть вам у цьому.
Сода та оцет
Щоб швидко почистити біле взуття, можна утворити густу пасту, змішавши в мисці рівні частини харчової соди і білого оцту. Використовуючи стару зубну щітку, пасту можна нанести на взуття, обробляючи всі забруднені ділянки. Потім пасту потрібно витерти вологою ганчіркою і залишити взуття сохнути на повітрі.
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Лимонний сік
Зі стійкими плямами на білих кросівках можна впоратися за допомогою свіжого лимонного соку. Перший крок – вичавити сік лимона на щітку і м'яко почистити забруднені ділянки взуття. Наступний крок – залишити кросівки на сонці на кілька годин, щоб лимонний сік почав діяти.
Пральна машина
Для білого взуття простим рішенням є прання в пральній машині. Першим ділом видаліть зі взуття будь-який бруд щіткою та милом. Наступним кроком буде помістити взуття в наволочку, зав'язати отвір наволочки резинкою і випрати його на делікатному режимі в холодній воді.
Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.
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