Як залишатися спокійним протягом дня: 5 порад для боротьби зі стресом

У сучасному швидкоплинному світі стрес став невід'ємною частиною нашого життя. Однак існують методи та мотиваційні техніки, які допомагають ефективно справлятися з ним. UAportal підготував 5 порад, які можуть бути корисними для зменшення стресу та сприяння здоровому та енергійному способу життя.

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Залишайтеся активними

Замість того, щоб шукати розради в солодкому, сигаретах або каві, коли ви почуваєтеся пригніченими, спробуйте включити фізичну активність у свій розпорядок дня. Підйом сходами замість ліфта або швидка прогулянка можуть значно покращити ваш настрій і підвищити рівень енергії, навіть якщо це займе всього 10 хвилин.

Вибір їжі

Багато людей звертаються до їжі як до джерела комфорту під час стресу, але це часто є короткостроковим рішенням. Замість того, щоб потурати нездоровим перекусам, віддайте перевагу більш здоровим альтернативам, таким як фрукти та овочі.

Це не лише запобігатиме зайвому набору ваги, але й живитиме ваш організм під час стресових періодів. Кілька глибоких вдихів також можуть допомогти зняти стрес, замість того, щоб заїдати його їжею.

Якісний сон

Повноцінний нічний сон має важливе значення для боротьби з тривогою і підтримки загальної гармонії. 7-9 годин якісного сну щоночі допоможуть зменшити стрес і підготувати організм до наступного дня. Обмежте споживання кофеїну, уникайте фізичних вправ перед сном і створіть заспокійливе середовище без відволікаючих факторів, таких як телевізор, домашні тварини або електронні пристрої.

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Свіже повітря

Щоб зняти стрес, не обов'язково інтенсивно займатися в спортзалі. Заняття легкими фізичними вправами на свіжому повітрі можуть творити чудеса для вашого психічного та фізичного здоров'я.

Прогуляйтеся в найближчому парку або саду, щоб освіжити свій розум. Такі види діяльності, як медитація або йога на свіжому повітрі, можуть зарядити як тіло, так і розум.

Споживання клітковини

Вживайте продукти, багаті на клітковину, такі як вівсянка, цільнозерновий хліб і крупи, а також різноманітні овочі та фрукти, такі як яблука, полуниця і цитрусові.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

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