Як організувати робочий процес на кухні: корисні поради

На кухні протягом дня може виникати маса клопоту та завдань. UAportal, підготував практичні поради, які допоможуть підвищити ефективність роботи на кухні.

Свіжість овочів

Зберігайте овочі в герметичних контейнерах або пакетах із застібкою-блискавкою, щоб запобігти контакту з повітрям. Інший підхід – загортання у вологий паперовий рушник перед тим, як помістити в холодильник, щоб зберегти їх вологість. Використання вакуумного пакувальника для видалення повітря з упаковки сприяє збереженню свіжості.

Догляд за технікою

Для таких приладів, як плити та духовки, важливо видаляти залишки їжі, які можуть спричинити пошкодження або вплинути на їхню продуктивність. Регулярна перевірка на наявність протікання, незвичайних шумів або несправностей може допомогти виявити потенційні проблеми на ранній стадії. А головне запобігти дорогому ремонту в майбутньому.

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Кулінарні поради для початківців

Одна з важливих порад полягає у тому, щоб уважно читати рецепти і дотримуватися їх, зокрема, точно відміряти інгредієнти. Крім того, дуже важливо навчитися володіти ножем та технікою нарізки овочів та м'яса, а також стежити за температурою та часом приготування, щоб уникнути пересмажування чи недосмажування страв.

Безпека харчових продуктів

Ретельне миття рук до і після роботи з продуктами харчування, особливо з сирим м'ясом, щоб уникнути перехресного зараження, має важливе значення. Не менш корисно використовувати окремі дошки для сирих і готових продуктів, щоб запобігти поширенню шкідливих бактерій. Дуже важливо швидко охолоджувати залишки їжі та підтримувати в холодильнику відповідну температуру, щоб уповільнити процес псування продуктів.

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