Як досвідчені господині використовують губки для миття посуду: 3 корисні лайфхаки

Стандартні губки для миття посуду є основним предметом домашнього вжитку через їхню незамінну роль у повсякденному прибиранні. Проте губки для миття посуду можуть бути універсальними інструментами, які виходять за рамки свого основного призначення. UAportal підготував три цікаві лайфхаки, як по-іншому використати ці губки.

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Збережіть цілісність мила

Регулярне використання часто зменшує консистенцію кускового мила, в першу чергу через частий контакт з водою. Традиційні мильниці не здатні ефективно вирішити цю проблему.

Замість того, щоб класти шматок мила безпосередньо на мильницю, спробуйте спочатку покласти губку. Це не тільки пом'якшить мило, але й вбере зайву вологу.

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Засіб для чищення

Однією з постійних незручностей, що виникають під час прибирання, є постійна необхідність повторно наносити миючий засіб на губку. Однак є один хитрий прийом, щоб зменшити цю залежність.

Зберігайте невеликі залишки мила, які зазвичай викидаються. За допомогою ножа зробіть надріз на боці губки і вкладіть туди мило. Перед використанням її потрібно лише швидко прополоскати під водою.

Для шиття

Багато досвідчених домогосподарок захоплюються шиттям і вишивкою, що вимагає належного зберігання швейних аксесуарів. Дивно, але звичайна губка може зіграти важливу роль в акуратній організації вашого швейного приладдя.

Подумайте про використання губки як компактного рішення для зберігання голок. Її м'який, поглинаючий матеріал робить її ідеальною подушкою для зберігання цих делікатних предметів.

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