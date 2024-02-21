Як очистити ванну від застарілого нальоту та іржі: Три ефективні засоби

Очищення ванни від старого нальоту та іржі може бути складним завданням, але за допомогою правильних методів можна повернути їй первісний блиск. UAportal розібрався в цьому питанні й зібрав ефективні поради для досягнення бездоганного вигляду ванни.

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Метод з содою та оцтом

Щоб очистити ванну від старого нальоту та іржі, можна почати з посипання поверхні харчовою содою, а потім розпорошити суміш білого оцту і води. Суміш слід залишити на 15-20 хвилин, після чого почистити поверхню губкою або щіткою. Після цього ванну слід ретельно промити теплою водою, щоб отримати чисту і блискучу поверхню.

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Лимонно-сольовий розчин

Ще одна ефективна порада для очищення ванни від старого нальоту та іржі – розрізати лимон навпіл і занурити його в сіль. Потім поверхню ванни слід обережно почистити лимоном, використовуючи сіль як природний абразив. Після скрабування ванну слід промити водою, щоб видалити всі залишки й отримати свіжу та чисту ванну.

Метод з використанням перекису водню

Третьою рекомендацією для видалення старого нальоту та іржі у ванні є використання перекису водню. Нанесіть трохи перекису на уражені ділянки й залиште на кілька хвилин, щоб розпушити відкладення. Після цього ванну слід почистити губкою або щіткою, щоб видалити розпушений наліт та іржу. Потім все слід ретельно промити водою, щоб досягти бездоганного результату.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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