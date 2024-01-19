Як очистити праску від нагару та накипу: Ефективні методи

Дізнайтеся про практичні поради та методи підтримки чистоти та ефективності праски. UAportal розповів, як зробити цей процес швидшим та легшим.

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Оцет

Резервуар для води слід наповнити рівними частинами води й білого оцту, а праску увімкнути на найвищу температуру і відпарювати протягом 5-10 хвилин. Після завершення циклу відпарювання резервуар слід спорожнити й ретельно промити водою. Наостанок слід провести праскою по старій ганчірці, щоб видалити залишки оцту.

Харчова сода

Ще один чудовий спосіб очистити праску від накипу – це використання харчової соди. Змішавши її з водою, можна приготувати пасту, а потім за допомогою ганчірки нанести її на підошву праски. Потім підошву можна протерти вологою ганчіркою, ефективно видаливши накип.

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Лимонний сік

Лимонний сік відомий своїми кислотними властивостями, що робить його ефективним природним очищувачем. Праску можна почистити, просто потерши лимоном підошву, а потім протерши її вологою ганчіркою. Кислота, допоможе видалити накип і нагар, і праска буде виглядати як нова.

Комерційні засоби

Якщо природні методи не працюють, можна скористатися промисловими засобами для чищення прасок. Вони спеціально розроблені для видалення накипу та нагару. Просто дотримуючись інструкцій, що додаються до засобу, ви зможете легко очистити праску без зайвих клопотів.

Нагадаємо, іноді при необережному прасуванні на одязі залишаються сліди від праски. Тому ми розповіли, як швидко позбутися від таких слідів на одязі.

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