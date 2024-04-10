Як очистити скляну кришку від будь-яких забруднень: 5 ефективних порад

Підтримувати скляні кришки чистими дуже важливо. UAportal підготував кілька простих, але ефективних способів досягти чудових результатів.

Оцет та харчова сода

Один з ефективних методів полягає в тому, щоб посипати кришку харчовою содою, а потім збризнути її білим оцтом. Суміш слід залишити на кілька хвилин, щоб розпушити забруднення. Після цього кришку можна акуратно почистити губкою або м'якою щіткою та ретельно промити.

Мило та тепла вода

Для більш простого підходу скляну кришку можна замочити в теплій мильній воді приблизно на 15-20 хвилин, щоб послабити забруднення. Потім м'якою губкою або ганчіркою слід обережно витерти залишки. Кришку потрібно промити чистою водою і ретельно висушити, в результаті чого вона не матиме жодних забруднень.

Скраб з лимоном і сіллю

Натуральний скраб із солі та лимона є ще одним ефективним способом очищення скляної кришки. Слід посипати сіль, а потім половинкою лимона протерти поверхню. Абразивність і кислотні властивості допомагають видалити забруднення і залишки з кришки.

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Оцет і вода

З рівних частин білого оцту і води слід приготувати суміш і налити її в пляшку з розпилювачем. Потім розчин варто розпорошити на скляну кришку і залишити на кілька хвилин. Після цього кришку слід протерти серветкою з мікрофібри або паперовим рушником.

Використовуйте паровий очищувач

Для тих, хто шукає ефективний спосіб очищення, можна скористатися ручним пароочисником. Пара допомагає розпушити стійкі забруднення і полегшує їх витирання. Пароочисник слід тримати близько до поверхні скла і переміщати по кришці, щоб забезпечити ретельне покриття.

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