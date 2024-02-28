Як очистити старий килим: 3 дієві поради

Коли йдеться про збереження чистоти старого килима, використання ефективних методів чищення є надзвичайно важливим. UAportal розповів, що робити зі старими килимами, аби вони мали гарний вигляд.

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Регулярно пилососьте

Для ефективного очищення килима й видалення поверхневого бруду, слід використовувати пилосос з насадкою для збивання або щіткою, що обертається. Важливо боротися з розливами й плямами відразу, як тільки вони з'являються.

Харчова сода

Якщо старий килим з часом набув затхлого запаху, посипте його поверхню харчовою содою та залиште на кілька годин. Потім пилососьте, щоб усунути застарілі запахи.

Професійні послуги з прибирання

Для глибокого чищення або реставрації старого килима, доцільно скористатися послугами професійної клінінгової компанії. Вони мають досвід та обладнання для ефективного чищення та обробки старих килимів, подовжуючи термін їхнього життя та відновлюючи їхній зовнішній вигляд.

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