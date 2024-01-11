Як очистити подушку без прання: Три прості поради

Коли справа доходить до підтримки чистоти та свіжості подушки, важливо знати ефективні методи очищення без необхідності прання. UAportal розповів про практичні рішення, які допоможуть продовжити термін служби подушок.

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Посипання содою

Посипання содою – ефективний спосіб почистити подушку без прання. Вона може допомогти поглинути запахи. Рекомендується залишити соду на подушці на кілька годин, перш ніж пропилососити її. Цей метод особливо підходить для подушок, які не можна класти до пральної машини.

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Точкове чищення

Ще один спосіб підтримувати подушку в чистоті без частого прання – точкове чищення. Волога ганчірка і м'яке мило, якими ви обережно промокнете плями або пролиту рідину, допоможуть зберегти чистоту подушки до того моменту, коли прийде час для більш ретельного прання. Пам'ятайте, що не варто чистити занадто інтенсивно, оскільки це може пошкодити наповнювач.

Регулярне збивання

Регулярне збивання подушки не тільки допомагає підтримувати її форму, але й розподіляє масла та інші залишки, запобігаючи їх накопиченню в одному місці. Ця проста дія може продовжити час між праннями й зберегти свіжість подушки. Рекомендується розпушувати її щоранку, щоб підтримувати її в найкращій формі.

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