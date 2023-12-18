Як очистити кухонну плитку від жиру: Поради господаркам

Утримувати кухню чистою та прибраною є важливою складовою побутового комфорту. Одним з основних завдань при цьому є боротьба з жиром, що накопичується на плитці. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть повернути плитці первісний блиск.

Відео дня

Використання швидкого оцтового розчину

Рівну суміш білого оцту і води слід змішати в пляшці з розпилювачем. Після нанесення на жирну плитку цей розчин слід залишити на кілька хвилин, а потім витерти ганчіркою з мікрофібри, щоб отримати блискучу поверхню. Кислотність оцту допомагає розщеплювати жир, полегшуючи процес очищення.

Читайте також: Пліснява навколо вікон та на стелі миттєво зникне завдяки копійчаному засобу, який можна зробити самостійно

Використання скрабу з харчової соди

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Акуратно відчистіть жирну плитку, використовуючи пасту та губку або м'яку щітку. Абразивна природа соди допомагає підняти і видалити жир, в результаті чого плитка стає блискучою. Після чищення ретельно промийте плитку водою, щоб завершити процес.

Метод очищення парою

Ручний пароочищувач може виробляти високотемпературну пару, якою слід обробляти жирну плитку. Тепло пари ефективно розчиняє жир, тим самим полегшуючи його витирання. Цей метод не лише забезпечує чистоту плитки, але й дезінфікує її без використання агресивних хімічних засобів.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!