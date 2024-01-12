Як відчистити килим без хімчистки: 3 дієвих лайфхаки

Коли справа доходить до чищення килима, варто розглянути альтернативні методи, перш ніж звертатися до хімчистки. UAportal розповів про перевірені домашні засоби, які вам можуть допомогти в цьому.

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Чайна заварка

Для світлих плям на темних килимах проста заварка може творити чудеса. Почніть з рівномірного розподілу використаної чайної заварки по забрудненій поверхні. Дайте їй повністю висохнути, а потім видаліть залишки за допомогою пилососа.

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Оцтовий розчин

Оцтовий розчин – чудовий варіант для різних плям на килимах. Приготуйте суміш, розвівши 20 мл столового оцту в літрі води. Змочіть ганчірку в розчині і акуратно промокніть забруднену ділянку.

Приблизно через 20 хвилин видаліть залишки чистою сухою ганчіркою. На завершення пропилососьте килим, щоб відновити його первозданний вигляд.

Сода та сіль

Для видалення стійких жирних плям на килимі неймовірно ефективним є поєднання соди та солі. Змішайте ці два інгредієнти в рівних частинах і посипте сумішшю уражену ділянку. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб вона поглинула жир, а потім за допомогою пилососа видаліть залишки.

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