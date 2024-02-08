Як очистити каструлю від пригорілої їжі: Ефективні поради

Коли пригоріла каструля, дуже важливо знати ефективні методи очищення, щоб повернути її до початкового стану. UAportal розповів про кілька дієвих порад, які допоможуть розв'язати цю проблему.

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Використання харчової соди та оцту

Коли каструля пригоріла, одним з ефективних способів її очищення є використання суміші харчової соди та оцту. Спочатку посипте щедрою кількістю соди пригорілі ділянки, потім залийте все оцтом і залиште на кілька хвилин. Після цього за допомогою скребка вичистіть суміш, а потім вимийте каструлю теплою мильною водою.

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Кип'ятіння з водою і лимоном

Ще один спосіб очистити пригорілу каструлю – кип'ятіння води з лимоном. Просто наповніть посуд водою, розріжте лимон навпіл і покладіть його у всередину. Доведіть воду до кипіння, вимкніть вогонь і дайте охолонути. Після цього за допомогою скребка почистьте каструлю, а потім вимийте її з мийним засобом.

Використання солі та олії

Щоб видалити пригорілу їжу з каструлі, посипте щедрою кількістю солі уражені ділянки. Потім полийте сіль невеликою кількістю олії та за допомогою паперового рушника зітріть суміш. Після того, як пригорілі частинки будуть видалені, вимийте каструлю теплою мильною водою, щоб переконатися, що вона чиста.

Замочування з мийним засобом

Замочіть каструлю в раковині з теплою водою та мийним засобом, щоб відчистити залишки їжі. Залиште на кілька годин або на ніч, а потім за допомогою скребка відчистьте пригорілу їжу. Замочування зменшує зусилля, необхідні для очищення, і може допомогти запобігти будь-яким пошкодженням.

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