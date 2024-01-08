Як очистити душову кабіну: Ефективні лайфхаки

Чистота душової кабіни – одна з найскладніших проблем для власників будинків, особливо через те, що її скляна поверхня постійно контактує з водою. Однак UAportal розповідає про перевірені методи, які допоможуть зберегти душову кабіну блискучою.

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1. Використовуйте дієву суміш для очищення

Один чудовий метод не лише забезпечує ретельне очищення, але й захищає від швидкого забруднення. Почніть зі змішування півлітра рідкого гліцерину зі склянкою води. Потім додайте кілька крапель аміаку, щоб завершити суміш. Ця комбінація відома своїми чудовими очисними властивостями, що робить її одним з найкращих способів очищення душової кабіни.

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2. Просте рішення

Нескладний, але ефективний спосіб очищення душової кабіни – це створення суміші зі звичайної води та аміаку. Додайте столову ложку нашатирного спирту на один літр води, ретельно перемішавши рідини. Після приготування цього розчину сміливо приступайте до чищення душової кабіни.

3. Лимонна кислота

Лимонна кислота відома своєю універсальністю як засіб для чищення і є безпечною для скляних поверхонь. Почніть з розчинення пачки лимонної кислоти в півлітра води. Рясно нанесіть засіб на всю поверхню душової кабіни. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб лимонна кислота почала діяти.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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