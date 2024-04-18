Як очистити чайник від накипу: 5 ефективних порад

Очистити чайник від накипу без особливих зусиль, використовуючи звичайні побутові засоби, такі як оцет, лимонний сік, харчову соду та лимонну кислоту, повністю реально. UAportal підготував 5 ефективних методів, які допоможуть.

Оцет і вода

Очищення від накипу може бути простим за допомогою оцту і води. Приготуйте суміш з рівних частин, а потім залийте її в чайник. Перед тим, як закип'ятити розчин, його слід залишити на годину.

Лимонний сік

Використання лимонного соку як розчину для видалення накипу може бути хорошим варіантом. Можна вичавити сік з двох-трьох лимонів безпосередньо в чайник, а потім залити його водою. Після того, як рідина закипить, слід залишити її на годину, потім ретельно промити чистою водою.

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Харчова сода

Важливо зазначити, що харчова сода є ефективним засобом для видалення накипу. Дві столові ложки соди слід змішати з водою до утворення пасти, яку потім треба нанести безпосередньо на вапняні утворення всередині чайника. Суміш залиште на 15-20 хвилин, а потім витріть неабразивною губкою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є потужним засобом для видалення накипу. Для цього потрібно розчинити столову ложку кислоти у воді, а потім залити розчин у чайник. Суміші потрібно настоятися протягом години, після чого прокип'ятити і обов'язково ретельно промити.

Регулярне чищення та ополіскування

Регулярне чищення та ополіскування може запобігти утворенню вапняного нальоту всередині чайника. Після кожного використання слід ретельно промивати чистою водою, щоб видалити залишки мінералів.

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