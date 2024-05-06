Як очищати делікатні тканини, які заборонено прати в машинці: прості способи

Коли справа доходить до чищення делікатних речей, які не можна прати у пральній машині, існують певні лайфхаки. UAportal розповідає, як забезпечити чистоту речей без прання.

Оцтовий розчин для делікатних тканин

Коли справа доходить до прання делікатних тканин, таких як шовк або вовна, які не можна прати в машині, розчин оцту може творити чудеса. Приготуйте суміш з однієї частини оцту з трьома частинами води в пляшці з розпилювачем. Потім забруднені ділянки слід злегка збризнути і обережно протерти чистою ганчіркою, щоб видалити плями і неприємні запахи.

Читайте також: Знадобиться лише два інгредієнти: як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання

Харчова сода для м'яких іграшок

М'які іграшки з часом можуть накопичувати багато пилу та бруду, тому їх необхідно регулярно чистити. Замість машинного прання посипте їх харчовою содою і залиште на кілька годин. Згодом за допомогою пилососа з насадкою-щіткою видаліть соду.

Чищення декоративних подушок

Обережно нанесіть мильний розчин на забруднену ділянку і промокніть чистою вологою ганчіркою. Після чого дайте подушкам повністю висохнути на повітрі, а потім розпушіть їх щіткою для тканини, щоб відновити їх форму.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!