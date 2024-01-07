Як звичайна картопля зможе допомогти у побуті: 3 дієвих лайфхаки

Картопля та її лушпиння можуть слугувати чудовими інструментами в руках досвідчених господинь. Зокрема, їх можна використати у побуті. UAportal ділиться лайфхаками, які допоможуть вам у цьому.

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Заміна патчів

Косметичні патчі стали звичним доповненням до догляду за шкірою, зменшуючи набряки та приховуючи синці. Проте є цікава альтернатива – звичайна сира картопля. Нарізавши кілька шматочків і приклавши їх так само, як патчі, ви можете досягти подібних результатів без використання дорогих косметичних засобів.

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Засіб для миття скла

Забудьте про покупку дорогих засобів для миття скла. Секрет блискучих дзеркал криється в простоті звичайної сирої картоплини. Втираючи її в поверхню скляних виробів, ви можете досягти відмінного результату.

Чищення килимів

Наріжте картопляне лушпиння на невеликі шматочки і рівномірно розмістіть їх на забруднених ділянках. Залиште їх на дві години, а потім пропилососьте.

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