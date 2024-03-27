Як звичайна сіль може допомогти під час прибирання: корисні лайфхаки

UAportal підготував прості, але ефективні рішення для чищення за допомогою солі. Розгляньмо декілька екологічних способів прибирання приміщень.

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Для видалення плям

Плями на підлозі можна видалити за допомогою суміші з рівних частин солі та оцту. Пасту слід нанести на забруднену ділянку, залишити на кілька хвилин, а потім витерти вологою ганчіркою або губкою.

Абразивна природа розчину ефективно видалить пляму, забезпечуючи натуральне та дієве рішення для очищення різних покриттів.

Природний ароматизатор

Сіль також корисна як природний засіб для усунення небажаних запахів. Посипавши підлогу у місцях, де накопичуються неприємні запахи, таких як миски для домашніх тварин або на кухні, і залишивши її на кілька годин або на всю ніч, ви можете значно покращити свіжість кімнати.

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Цей метод є екологічно чистою альтернативою хімічним засобам для усунення неприємного запаху.

Натуральний засіб для миття

Поєднання солі, лимонного соку і води створює потужний і натуральний засіб для миття підлоги. Ця суміш ефективно видаляє бруд і жир, залишаючи поверхню блискучою та чистою.

Крім того, антибактеріальні властивості суміші допомагають дезінфікувати поверхню. Тому це хороший засіб для домогосподарств, де є домашні тварини або діти.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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