Як оновити інтер'єр кухні без капітального ремонту: 5 цікавих порад

Оновлення інтер'єру кухні без дорогого ремонту може бути легким проєктом. UAportal підготував п'ять порад, які допоможуть оновити приміщення, не вдаючись до капітального ремонту.

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Оновіть текстиль

Простий і ефективний спосіб почати оновлення кухні – змінити текстиль. Подумайте про зміну штор, скатертин, рушників та прихваток. Обирайте яскраві кольори та візерунки, щоб вдихнути нове життя у ваш декор.

Змініть планування

Хоча кардинальні зміни можуть бути неможливими, шукайте можливості перепланувати кухню. Подумайте про те, щоб знайти нове місце для холодильника або звільнити місце в шафах. Ви навіть можете прибрати непотрібну шухляду і замінити її на відкриту полицю, щоб створити відчуття простору.

Використовуйте обідню зону

Збільште простір на маленькій кухні, відмовившись від традиційного столу та обравши альтернативні варіанти. Використовуйте підвіконня як обідню зону або придбайте розкладний стіл, який можна прикріпити до стіни. Це забезпечує гнучкість та економить площу.

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Оновіть фасади шаф

Подумайте, з чого зроблені фасади ваших шаф, щоб вирішити, як найкраще освіжити їхній зовнішній вигляд. Якщо вони зроблені з дерева, свіжий шар фарби може легко оживити їх.

Для дверей з ДСП можна використати самоклейну плівку, щоб надати їм нового вигляду. У деяких випадках може бути вигідніше замовити нові фасади замість того, щоб замінити всю кухню.

Змініть кольори

Не бійтеся творчо підходити до інших елементів вашої кухні. Перефарбувавши холодильник або плиту над робочою зоною в яскравий колір, ви можете миттєво оновити загальний вигляд. Ці невеликі зміни можна легко робити кожні кілька місяців, щоб ваша кухня залишалася яскравою.

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