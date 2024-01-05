Як виявити скручений пробіг: 3 ефективні лайфхаки

Під час пошуку вживаного автомобіля важливо знати, що деякі продавці маніпулюють показниками пробігу, щоб створити ілюзію меншого кілометражу і згодом отримати більш вигідну угоду. Потрапивши на гачок такого обману, ви можете переплатити і придбати транспортний засіб з більшим зносом, ніж очікувалося. UAportal розповів, на що звернути увагу при виборі вживаного авто.

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Стан керма

Однією з помітних ознак того, що пробіг міг бути скручений, є поганий стан керма. Якщо ткана поверхня виглядає потертою, зношеною або навіть сильно пошкодженою, покупці повинні поставитися до ситуації з обережністю. Малоймовірно, щоб автомобіль з невеликим пробігом мав такі значні пошкодження оббивки керма.

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Накладки на педалі

Ще одним прямим показником активної та тривалої експлуатації автомобіля є зношеність накладок на педалі. Значний знос цих компонентів свідчить про те, що пробіг автомобіля може бути не таким малим, як заявлено.

Замінені деталі

Якщо під капотом є сліди нещодавно замінених деталей, це явний натяк на те, що автомобіль неодноразово піддавався ремонту або технічному обслуговуванню.

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