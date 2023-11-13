Як виявити дезінформацію в інтернеті: поради експертів

У інтернеті, переповненому інформацією, стає вкрай важливо розрізняти джерела, що заслуговують на довіру, і ті, що вводять в оману. UAportal підготував ефективні поради, які допоможуть орієнтуватися в онлайн-просторі та виявляти дезінформацію.

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Перевірка джерела інформації

Дезінформація часто походить з ненадійних або упереджених джерел. Проводьте дослідження та шукайте авторитетні інформаційні агентства, експертів, яким можна довіряти, або офіційні ресурси, які надають точну та фактичну інформацію. Переконавшись, що джерело заслуговує на довіру, можна бути більш впевненим у достовірності отриманої інформації.

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Перевірка на послідовність і підтвердження інформації

Дезінформація, як правило, містить невідповідності, розбіжності або суперечливі деталі. Якщо інформація здається підозрілою, бажано знайти додаткові джерела, які підтвердять її достовірність. Перехресна перевірка з кількома надійними джерелами може допомогти виявити неправдиві або оманливі твердження, забезпечуючи більш точне розуміння теми.

Перевірка фактів і оцінка доказів

Дезінформації часто бракує підтверджуючих доказів, вона спирається на епізодичні розповіді або вибірково подає інформацію, що підтримує певний наратив. Критично оцінюючи докази і покладаючись на фактичні джерела, можна ефективно відрізнити дезінформацію від точної і достовірної інформації.

Нагадаємо, раніше ми писали про альтернативні способи залишатися на зв'язку, якщо відсутні мобільні мережі та інтернет.

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