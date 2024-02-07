Як полегшити домашню роботу: 5 цікавих порад

Знайти способи продовжити термін служби предметів побуту та заощадити гроші – бажання кожної господині. UAportal розповів про кілька порад, які можуть спростити домашню роботу.

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Лід і пральна машина

Прасування одягу після прання може забирати багато часу. Щоб зробити цей процес швидшим і простішим, спробуйте цю нетрадиційну пораду.

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Киньте кілька кубиків льоду в барабан пральної машини перед тим, як сушити одяг. Під час роботи машини пара, що утворюється від танення кубиків льоду, природним чином розгладить складки тканини.

Праска та обробна дошка

На дерев'яних обробних дошках з часом з'являються дрібні та помітні подряпини. На щастя, є просте рішення. Накрийте подряпану дошку вологим рушником і встановіть праску на найвищу температуру. Акуратно проведіть гарячою праскою, злегка натискаючи.

Скло і зубна паста

Подряпані скляні поверхні, такі як скляні столи, можуть зашкодити естетичній привабливості. На щастя, звичайний побутовий засіб може допомогти приховати їх.

Візьміть зубну пасту з фтором і нанесіть її на ватний диск або ганчірку. Акуратно відполіруйте зубною пастою подряпану поверхню, і ви здивуєтеся, наскільки ефективно вона зменшує видимість подряпин.

Праска та лінолеум

З часом на лінолеумі з'являються вм'ятини або відбитки, що спотворюють його вигляд. Однак є простий спосіб виправити цю проблему за допомогою праски.

Змочіть чисту ганчірку і покладіть її на вм'ятину. Потім переведіть праску в режим відпарювання і обережно ковзайте нею по вкритій ганчіркою ділянці протягом приблизно 30 хвилин. Поєднання пари і тиску допоможе лінолеуму відновити свою первісну форму.

Срібні прилади та фольга з харчовою содою

Старі срібні виделки та ложки з часом можуть втратити свій блиск через потемніння. На щастя, простий кухонний трюк може повернути їм колишній блиск. Для початку закип'ятіть літр води і додайте в киплячу воду аркуш алюмінієвої фольги.

Потім всипте 50 грамів харчової соди. Як тільки суміш закипить, зніміть її з вогню і занурте в неї потьмянілі срібні вироби. Через кілька хвилин темний наліт зникне, і ваше старовинне столове срібло виглядатиме як нове.

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