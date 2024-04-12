Як забезпечити коту прохолоду та комфорт у спекотну погоду: літні лайфхаки

Коли ртутний стовпчик термометра піднімається, важливо подбати про те, щоб кіт залишався у прохолоді та комфорті. UAportal підготував кілька важливих порад, які допоможуть впоратися зі спекою в домашніх умовах.

Розуміння реакції котів на спеку

Як і люди, коти по-різному реагують на несприятливі температури. Проте існують загальні типи поведінки, які можуть демонструвати, коли надворі спекотно.

Типові реакції кішок на спеку:

1. Пошук прохолодних місць у будинку.

2. Зниження апетиту.

3. Збільшення тривалості сну.

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Ознаки того, що вашій кішці може бути жарко:

1. Тяжке дихання, іноді з відкритим ротом.

2. Млявість і сонливість.

3. Тремтіння або судоми.

4. Випромінювання тепла тіла.

5. Потіння подушечок лап.

Профілактика перегріву кота

Підтримка відповідного мікроклімату в приміщенні – ключ до комфортного здоров'я кота в спеку. Ось що ви можете зробити:

1. Регулювати довкілля:

- Розвішайте на вікнах вологі рушники або простирадла, щоб підвищити вологість.

- Створіть у будинку легкий протяг, уникаючи прямих потоків повітря біля кота.

2. Правильне управління водою та раціоном:

- Переконайтеся, що у мисці кота завжди є свіжа вода.

- Уникайте подачі дуже холодної води, щоб запобігти ризику застуди.

- Подумайте про перехід на легкозасвоювану їжу, віддаючи перевагу м'ясу курки, індички чи кролика.

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3. Прохолодні варіанти відпочинку:

- Тримайте двері у ванну кімнату відчиненими, оскільки там часто залишається прохолодніше і є зручна поверхня, на якій може лежати кішка.

- Придбайте гідрогелеву підстилку або нашийник, щоб допомогти кішці ефективно переносити спеку.

Що можна і чого не можна робити під час спеки

Хоча влітку може виникнути спокуса підстригти шерсть пухнастої кішки, не слід цього робити. Шерсть допомагає регулювати температуру тіла. Натомість зосередьтеся на регулярному вичісуванні, щоб видалити надлишки підшерстка.

Якщо ваш кіт любить воду, ви можете акуратно намочити його або витерти лапи та ніс вологим рушником. Деякі кішки, які люблять воду, можуть навіть насолоджуватися невеликим струменем прохолодної води у ванні, щоб охолодитися.

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