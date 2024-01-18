Як не заснути за кермом: 5 корисних порад

Аварії, спричинені дрімотою під час виїзду на смугу зустрічного руху, все частіше трапляються на автошляхах. Для боротьби з цією проблемою UAportal підготував кілька цінних порад, які рекомендують досвідчені водії.

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Переключіть свою увагу

Уникайте сну за кермом, активно відволікаючи свою увагу від монотонного водіння. Досвідчені водії радять змінювати швидкість або уважно спостерігати за дорожнім рухом поблизу. Однак дуже важливо не зациклюватися на одному, оскільки це може призвести до втрати концентрації та сонливості.

Кава або енергетичні напої

Коли з'являється втома, популярною порадою є вживання кави або енергетичного напою. Проте, цей підхід працює лише в тому випадку, якщо ви добре відпочили перед початком подорожі. Енергетичний напій може забезпечити тимчасовий поштовх бадьорості, який триває близько 30-40 хвилин.

Однак важливо зазначити, що наступні дози мають все менший ефект. Що стосується кави, то бажано пити її ближче до кінця поїздки, оскільки кофеїн може збільшити частоту серцевих скорочень і звузити кровоносні судини. Дуже важливо запланувати відпочинок протягом 40 хвилин після вживання кави, оскільки її дія вивітрюється і може наступити сонливість.

Залишайтеся активними

Боріться з сонливістю, виконуючи фізичні вправи під час перерв. Якщо сонливість підкрадається, вийдіть з машини і виконайте певні вправи. Ходьба або присідання можуть бути корисними.

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Свіже повітря

Високі температури можуть посилити сонливість, особливо під час літніх подорожей. Увімкніть кондиціонер або опустіть вікна, щоб впустити свіже повітря. Вмивання холодною водою також може ефективно боротися з сонливістю.

Подорожуйте з пасажирами

Присутність пасажирів під час тривалих подорожей надзвичайно цінна. Це особливо актуально, коли водій починає відчувати втому. Щоб запобігти небезпечним моментам дрімоти, може бути корисно мати кілька пасажирів на задньому сидінні.

У результаті водій буде часто перевіряти дзеркало заднього виду. Якщо повіки водія починають опускатися, уважні пасажири можуть швидко розпізнати ознаки і розбудити водія, який перебуває на межі сну.

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