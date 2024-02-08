Як не варто мити вікна: 5 поширених помилок

Щоб ваші вікна справді сяяли, дуже важливо уникати деяких поширених помилок. UAportal розповідає подробиці.

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1. Ігнорування миття рам і підвіконь

Не оминайте увагою рами та підвіконня у процесі миття скла. Нехтування цими ділянками дозволяє пилу і бруду накопичуватися, зменшуючи загальну привабливість ваших вікон.

2. Неправильна послідовність миття

Послідовність, в якій ви миєте різні частини вікна, має велике значення. Щоб досягти бездоганного результату, почніть з миття рам, підвіконня, а потім шибок. Такий порядок дій гарантує, що навіть коли ви натрете вікна, у вас не залишиться стійких розводів, які з'являються після миття рам в останню чергу.

3. Не мийте вікна в сонячний день

Хоча сонячне світло може бути спокусливим, миття вікон у сонячний день створює певні проблеми. Поєднання сонця і вітру швидко висушує їх, що ускладнює видалення залишків мила і бруду, не залишаючи розводів. Обирайте для миття вікон похмуру погоду, щоб краще контролювати процес висихання.

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4. Не протирайте вікна старим рушником

Використання старого рушника для протирання вікон може призвести до появи ворсинок і дрібного сміття на поверхні скла, що завадить вам досягти бездоганного результату. Замість цього обирайте серветку з мікрофібри або паперові рушники без ворсу, спеціально розроблені для цього.

5. Не наносьте миючий засіб безпосередньо на скло

Однією з найпоширеніших помилок є нанесення миючого засобу безпосередньо на вікно. Це часто призводить до нерівномірного розподілу миючого розчину, в результаті чого на склі залишаються смуги, які важко усунути. Замість цього розпиліть засіб на ганчірку або губку, а потім рівномірно нанесіть його на всю поверхню вікна, щоб отримати рівномірний блиск без розводів.

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