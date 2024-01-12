Як назавжди забути колишнього партнера: 5 корисних порад

Впоратися з постійними думками про колишнього партнера може бути непросто, але психологи запевняють, що рухатися далі справді можливо. UAportal підготував п'ять ефективних порад, які допоможуть вам впоратися з цією нав'язливою думкою та віднайти внутрішній спокій.

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1. Прийміть свої думки

Замість того, щоб змушувати себе не думати про колишнього партнера, важливо визнати і прийняти ці думки. Дозвольте собі відчути біль.

2. Оцініть свої емоції

Важливо визнати і прийняти ситуацію, що склалася. Дозвольте собі сумувати через втрату стосунків. Придушення емоцій лише затягне процес зцілення.

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3. Обміркуйте і переживіть

Знайдіть час, щоб поміркувати про стосунки. Упорядкуйте свої думки та емоції щодо колишнього партнера, зробивши їх цінною частиною вашого досвіду.

4. Уникайте самозвинувачень

Часто ми відчуваємо відповідальність за те, що сталося, але дуже важливо не звинувачувати лише себе. Не зациклюйтеся на своїх уявних недоліках. У стосунках беруть участь двоє людей, і важливо визнати, що обидві сторони роблять свій внесок у їхній результат.

5. Відсутність взаємності

У багатьох стосунках взаємність не може бути гарантована. Важливо відпустити очікування, що ваш колишній партнер відповість взаємністю на ваші почуття або дії. Відсутність взаємності є поширеним явищем, і прийняття цього факту є ключем для завершення стосунків.

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