Як назавжди позбутися плісняви: 5 способів

Чорна пліснява може стати серйозною проблемою для будь-якого приміщення, створивши не лише неприємний вигляд, а й загрозу для здоров'я. UAportal підготував топ-5 порад, що допоможуть впоратися з грибком.

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Оцет

Кислотна природа оцту дозволяє йому проникати і вбивати цвіль на різних поверхнях. Можна просто налити його в пульверизатор і нанести безпосередньо на уражені ділянки. Залиште на годину, а потім витріть.

Харчова сода

Абразивна природа соди допомагає зішкребти цвіль, а лужні властивості також запобігають її подальшому зростанню. Змішавши її з водою, можна зробити пасту, яку потрібно нанести на запліснявілі поверхні. Залиште на кілька годин, а потім ретельно відчистіть і змийте.

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Перекис водню

Перекис водню безпечний для використання на різних поверхнях і може проникати в пористі матеріали, де часто ховається цвіль. Просто розпиліть або налийте його на запліснявілі ділянки, залиште на 10 хвилин, потім почистіть і витріть.

Олія чайного дерева

Олія чайного дерева – природна протигрибкова та антибактеріальна речовина, яка може ефективно знищити чорну цвіль у ванній кімнаті. Приготуйте суміш чайної ложки олії зі склянкою води в пульверизаторі та добре збовтайте. Розпорошити розчин на уражені ділянки і залишити до повного висихання, змивати не потрібно.

Відбілювач

Відбілювач – потужний і широкодоступний засіб для знищення чорної цвілі у ванній кімнаті. Змішайте одну склянку відбілювача з 4,5 літра води. Нанесіть на грибок та залиште на 15 хвилин, а потім ретельно змийте.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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