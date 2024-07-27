Як навести чистоту в будинку без агресивної хімії: корисні поради

Багатьох цікавлять безпечні та натуральні рішення для прибирання оселі. UAportal підготував практичні і прості у виконанні засоби для чищення, які можна зробити своїми руками.

Розчин оцту та води

Щоб безпечно і природно очистити практично будь-яку поверхню в будинку, змішайте рівні частини води і оцту в пульверизаторі. Цей простий розчин ефективний для миття стільниць, вікон і навіть підлоги.

Кислотність оцту допомагає вбивати бактерії, а вода розбавляє його, роблячи безпечним для більшості поверхонь. Даний очищувач, не лише ефективний, але й економний та екологічно безпечний.

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Скраб із харчової соди

Для більш складних завдань, таких як видалення стійких плям або боротьба з брудом у ванній кімнаті, підходить скраб з харчової соди. Просто розсипте її на поверхню, додайте трохи води, щоб отримати пасту, і потріть губкою або щіткою.

М'які абразивні властивості харчової соди допомагають зруйнувати бруд і наліт, не дряпаючи поверхні. Цей натуральний засіб безпечний для використання і є чудовою альтернативою агресивним хімічним чистячим засобам.

Поліроль з домашніх засобів

Щоб природним чином відполірувати дерев'яні меблі або поверхні до блиску, створіть суміш лимонного соку та оливкової олії. Кислотні властивості цього засобу розщеплюють бруд, а також водночас допомагають зволожити і захистити матеріал меблів. Ця домашня поліроль не лише надає поверхням красивого вигляду, але й живить деревину.

Освіжувач повітря

Щоб природним чином освіжити повітря у домі, створіть спрей з ефірної олії. Для цього використайте аромати, такі як лаванда, м'ята або цитрусові. Змішайте кілька крапель з водою у пляшці з пульверизатором і розпиліть цю рідину по всьому житловому приміщенню.

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