Як навчитися відкладати гроші: Корисні поради

Розуміння того, як ефективно розпоряджатися грошима та створювати заощадження, може бути непростим завданням. Зважаючи на непередбачувані витрати та необхідність виділяти кошти на найнеобхідніші речі, такі як їжа та подарунки, відкладати гроші на "чорний день" може бути складно. Однак UAportal розповідає про чотири простих правила, які допоможуть вам досягти фінансової мети.

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Одним з популярних методів є правило "50-30-20". Це простий спосіб розподілити свій заробіток і визначити пріоритети у витратах.

1) Виділіть 50% свого доходу на оплату комунальних послуг та харчування. Подбайте про свої базові потреби в першу чергу.

2) Виділіть 30% вашого доходу на менш необхідні, але все ж важливі речі. Це може бути купівля одягу, оплата послуг інтернету тощо.

3) Відкладіть 20% свого доходу на майбутнє. Не відчувайте себе зобов'язаними відкладати всі 20%. Цю частину можна використовувати на непередбачувані витрати і навіть робити собі невеликі поблажки чи подарунки.

Якщо ви віддаєте перевагу більш простому підходу без детального планування, ви можете обрати інший метод. Почніть з того, що розділіть свій щомісячний бюджет на дві частини:

1) Фіксовані витрати, які включають комунальні платежі, їжу та одяг.

2) Решта, яка буде використана на ресторани, розваги, концерти та подарунки.

На початку кожного місяця витрачайте трохи часу на створення детального плану і визначення пріоритетів. Приділіть хоча б пів години, щоб ретельно обміркувати свої витрати і цілі заощаджень.

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Інший підхід, який варто розглянути, – це метод "Базового бюджету", який підходить для тих, хто віддає перевагу менш складним підходам. Почніть з визначення ваших основних потреб у щомісячному доході. Використовуйте цю суму як основу для створення бюджету, який покриває ваші основні потреби.

Якщо вашого доходу не вистачає, необхідно внести корективи, щоб забезпечити покриття найнеобхіднішого. Гроші, що залишаться після покриття цих потреб, можна заощадити або використати на власний розсуд, що потенційно дасть вам змогу створити довгостроковий бюджет.

Для тих, кому легше управляти фінансами в більш короткі проміжки часу, ідеально підійде метод "щотижневого асигнування". Розділіть свою зарплату на п'ять частин, дозволяючи собі витрачати лише одну частину щотижня.

Решту "запасної" частини зберігайте на випадок надзвичайних ситуацій або непередбачуваних фінансових труднощів. Чіткий графік і сильна сила волі необхідні для того, щоб цей підхід працював ефективно, уникаючи спокуси позичати з майбутніх надбавок.

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