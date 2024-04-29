Як нарізати цибулю без дискомфорту для очей: дієві поради

Нарізати цибулю без сліз можна за допомогою простих прийомів. UAportal підготував основні лайфхаки, які допоможуть нарізати цибулю без дискомфорту та подразнення очей.

Ріжте корінь в останню чергу

Під час нарізання цибулі спочатку слід видалити кінець стебла і верхівку. Важливо залишити корінь неушкодженим, оскільки він утримує цибулину разом і зменшує розриви. Потім цибулину слід розрізати навпіл від верхівки до кореневої частини і зняти шкірку.

Очищені половинки цибулі слід покласти на обробну дошку і нарізати скибочками, починаючи з протилежного кінця кореня. Цей метод допомагає зменшити виділення подразнюючих речовин і робить нарізання цибулі без сліз.

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Охолодіть цибулю перед нарізанням

Один з ефективних способів запобігти появі сліз – це охолодити цибулю перед нарізанням. Її слід покласти в морозильну камеру приблизно на 15-30 хвилин. Процес охолодження сповільнює виділення подразнюючих газів.

Промийте цибулю під холодною водою

Ще один дієвий спосіб нарізати цибулю, це тримати її під холодною водою при нарізанні. Очищаючи і нарізаючи цибулю під проточною водою, можна змити подразнюючі речовини, що значно зменшує сльозотечу.

Крім того, альтернативним методом є занурення цибулі в миску з холодною водою на кілька хвилин перед тим, як нарізати. Цей спосіб допомагає створити середовище, в якому зменшується виділення подразників на очі.

Нагадаємо, ріпчаста цибуля є популярним інгредієнтом у багатьох стравах, але як її почистити та нарізати без сліз. UAportal розповідає про 15 дієвих методів.

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