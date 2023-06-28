Як знайти корисне застосування речам, які більше не потрібні: три дієві поради

У сучасному світі, що швидко змінюється, люди часто накопичують багато речей, які їм більше не потрібні. Одяг, електроніка чи меблі, порятунок від непотрібних речей може бути клопіткою справою. Однак, використовуючи кілька практичних порад, ви зможете знайти їм гарне застосування. UAportal підготував список із трьох порад, які допоможуть вам позбутися непотрібних речей та спростити своє життя.

Пожертвуйте чи продайте речі

Якщо у вас є речі, які вам не потрібні, пожертвуйте або продайте їх. Це не лише звільнить місце у вашому будинку, але й принесе користь іншим людям. Пожертвування до місцевої благодійної організації чи магазину товарів повсякденного попиту допоможе нужденним і скоротить кількість відходів. Якщо у вас є речі, які ще в хорошому стані, продайте їх через Інтернет або на ярмарку, щоб отримати додатковий прибуток.

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Наприклад, якщо у вас є старий непотрібний одяг, віддайте його до місцевого притулку або на благодійну акцію. Якщо у вас є стара електроніка або побутова техніка, яка ще працює, ви можете продати їх через Інтернет або пожертвувати в школу чи громадський центр.

Надайте нове життя старим речам

Ви можете проявити свою творчість та перетворити старі предмети на щось нове та корисне. Наприклад, старі банки можна перевтілити на свічники, використовувати стару драбину як книжкову полицю.

Старий одяг чи тканину можна перетворити на багаторазові сумки для покупок або наволочки. Зі старих винних пробок виготовляйте підставки або створюйте унікальні твори мистецтва.

Використовуйте предмети для організаційних цілей

Це ідея особливо корисна, якщо у вашому будинку багато безладу. Наприклад, старий органайзер для взуття може слугувати як підвісна папка для паперу.

Якщо у вас багато старих банок або контейнерів, використовуйте їх для зберігання дрібних предметів. Наприклад, для канцелярського або туалетного приладдя, матеріалів для рукоділля. Використовуйте старі фоторамки, щоб створити унікальний органайзер для прикрас.

Раніше, UaPortal поділився порадами, як правильно купувати речі під час розпродажі.

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