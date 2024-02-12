Як почати висипатися: 3 корисних лайфхаки

У сучасному швидкоплинному світі дефіцит сну став поширеною проблемою, яка часто залишається непоміченою. Однак нехтування повноцінним нічним сном може мати серйозні наслідки. UAportal розповів, що для повноцінного відпочинку необхідно звертати особливу увагу на середовище, в якому ми спимо.

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1. Штори та жалюзі

Ігнорування ролі штор або жалюзі на вікнах може суттєво вплинути на якість нашого відпочинку та загальний стан здоров'я. Вплив світла перериває життєво важливі цикли сну і може призвести до дисфункції мозку. Отже, дуже важливо забезпечити достатню темряву в кімнаті, щоб сприяти оптимальному відпочинку.

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2. Температура в кімнаті

Температура в нашій спальні може сильно впливати на нашу здатність засинати. Неправильний вибір температури може призвести до безсоння або неякісного сну, через що ми почуваємося ще більш виснаженими. В ідеалі, оптимальна температура повинна бути в межах 15-17 градусів, щоб наше тіло могло розслабитися і ефективно відпочити.

3. Старий матрац

Безсумнівно, якість нашого матраца відіграє ключову роль у досягненні здорового сну. Зношений матрац може призвести до неправильного положення тіла, обмежити розслаблення м'язів і, зрештою, порушити вирівнювання хребта. Рекомендується купувати новий матрац кожні 10 років, щоб гарантувати зручну поверхню для сну, яка сприяє правильному вирівнюванню тіла та повноцінному відпочинку.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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