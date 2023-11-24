Як мити холодильник рідше: три простих лайфхаки

У цій статті UAportal розповідає про три унікальні поради, які вимагають мінімальних зусиль, але дають вражаючі результати. Дотримуючись цих стратегій, ви зможете заощадити час і енергію, забезпечуючи при цьому свіжий і приємний запах у холодильнику.

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Використовуйте оцтовий розчин

Спробуйте використовувати оцтовий розчин для протирання внутрішніх поверхонь. Змішайте рівні частини білого оцту і води в пляшці.

Нанесіть розчин на ганчірку з мікрофібри та протріть нею полиці, шухляди та стінки холодильника. Природна кислотність оцту допомагає видалити бруд, жир і неприємні запахи, не залишаючи жорстких хімічних слідів.

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Використовуйте коробки від харчової соди

Поставте на полиці холодильника відкриті коробки з харчовою содою. Харчова сода природним чином поглинає запахи, допомагаючи зберегти свіжий запах у холодильнику.

Коробки змінювати потрібно кожні 3 місяці, щоб забезпечити максимальну ефективність. Цей простий трюк може значно зменшити потребу в частому глибокому очищенні.

Регулярно прибирайте

Візьміть собі за звичку регулярно звільняти і впорядковувати вміст холодильника. Видаляйте прострочені продукти, негайно витирайте пролиту рідину і зберігайте схожі продукти разом.

Підтримуючи порядок у холодильнику, ви зменшите ймовірність пролиття, забруднення та прихованого зберігання зіпсованих продуктів. Такий проактивний підхід може значно подовжити час між основними прибираннями.

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