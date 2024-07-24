Як можна використовувати сіль у пранні: корисні поради

Включення солі в рутину прання може розкрити низку потужних переваг. UAportal підготував рекомендації експертів щодо ефективного очищення одягу.

Попередня обробка плям

Для цього можна приготувати просту пасту із солі та води та нанести її на забруднену ділянку. Сіль допоможе поглинути пляму і витягнути її з тканини, що полегшить видалення під час прання.

Порада особливо корисна для виведення плям від жиру або вина. Перед пранням важливо залишити пасту мінімум на 30 хвилин, щоб сіль могла подіяти на пляму.

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Поліпшення якості прального порошку

Додавання невеликої кількості солі до прального порошку може посилити його миючі властивості. Будучи природним абразивом, вона допомагає відчищати бруд та наліт із тканини. Крім того, сіль запобігає вицвітанню квітів і зберігає білі речі яскравими. Усього столова ложка на одне завантаження може помітно покращити чистоту білизни.

Пом'якшення твердої води

Залишки твердої води на одязі можуть впливати на ефективність пральних порошків. Зазвичай чашки солі на цикл прання достатньо, щоб пом'якшити жорстку воду та досягти кращих результатів прання.

Усунення запахів

Сіль може усунути неприємні запахи з одягу, особливо якщо вона має затхлий чи кислий запах. Додавання невеликої кількості в цикл прання допомагає нейтралізувати та поглинути неприємні аромати природним та ефективним способом.

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