Як монета, покладена під килимок, допоможе залучити гроші

Під час фінансових труднощів, які часто виникають у житті, гроші, здається, незрозумілим чином вислизають. Люди починають шукати рішення, як привернути фінансову удачу і процвітання. UAportal підготував інформацію про ритуал, який використовують для залучення удачі. Йдеться про монету, яку кладуть під килимок.

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Чому ж саме люди кладуть монету під килимок? Цей ритуал служить методом залучення грошей і процвітання, причому для цього варто дотримуватися правильного дня тижня. Вівторок, пов'язаний з потужною фінансовою енергією планети Марс, вважається найсприятливішим днем.

Щоб правильно виконати цей ритуал, корисно почати з ретельного прибирання будинку, оскільки вважається, що в чистоті водяться гроші. Усунення безладу в передпокої має вирішальне значення перед початком ритуалу.

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Коли настає визначений вівторок і підготовка завершена, можна починати. Краще обрати монету з жовтим відтінком.

Міцно тримайте монету в лівій руці, піднісши її до губ, і тричі промовте наступні слова: "Моя копійка гроші кличе, на порозі зустрічає. Заходьте в дім, маленькі і великі, є вам тут місце. Господиня фінанси вітає. Моє слово непорушне. Як я скажу, так і буде".

Зберігайте непохитну віру у швидке фінансове процвітання вашого будинку і зосередьтеся на своєму бажанні.

Пам'ятайте, що грошовий талісман повинен залишатися недоторканим. Під час прибирання його можна тимчасово піднімати, але повертати потрібно точно на початкове місце.

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