Як мінерали зможуть захистити людей: гороскоп для трьох знаків зодіаку

UAportal підготував гороскоп, присвячений впливу каменів на Тельців, Дів і Козорогів. Дізнайтеся, як діамант, альмандин і бірюза можуть принести в життя позитивну енергію.

Телець

Вважається, що камінь діамант рятує від чорної магії, сварок, психічних і фізичних хвороб, розкриває таємниці і дає життєву силу. Тельці, вплив діамантового каменю принесе вам особливий захист і підтримку.

Прийміть енергію цього каменю, щоб захиститися від негативних сил і покращити інтуїцію. Дозвольте діаманту вести вас до розкриття прихованих істин і віднайдення внутрішнього потенціалу. Довіртеся його містичним властивостям, щоб внести в життя гармонію і ясність.

Діва

Вважається, що камінь альмандин має цілющі властивості при ранах і запаленнях, гасить гнів і пробуджує життєву силу в організмі. Діви, альмандин буде для вас дороговказом. Дозвольте цілющій енергії цього мінералу заспокоїти емоційні або фізичні рани.

Прийміть його вогняну сутність, щоб розпалити пристрасть і драйв. Дозвольте Всесвіту пробудити вашу внутрішню силу і допомогти подолати будь-які перешкоди, за допомогою альмандину. Довіртеся його здатності дарувати гармонію та життєву енергію.

Козоріг

Вважається, що бірюза дарує здоров'я, щастя, багатство, довголіття, гарний зір і захист від негараздів. Козороги, бірюза буде джерелом достатку і захисту саме для вас. Прийміть його заспокійливу енергію, щоб сприяти загальному благополуччю і щастю.

Дозвольте бірюзі вести вас до фінансового процвітання і успіху. Довіртеся його захисним властивостям, щоб вберегтися від шкоди і принести ясність бачення. Нехай мінерал буде супутником на шляху до повноцінного і процвітаючого життя.