Як лимон використати під час прибирання: цікаві поради

Лимон слугує універсальним і натуральним засобом для щоденного прибирання, пропонуючи ефективні та екологічно чисті альтернативи хімічним засобам. UAportal розповідає детальніше про його застосування.

Очищення мікрохвильовки

Додайте скибочки лимона і кілька чайних ложок оцту в миску з водою. Поставте суміш у мікрохвильову піч на високу потужність на 5 хвилин, а потім залиште ще на кілька хвилин, перш ніж відкривати дверцята. Пара розпушить весь бруд, а лимон залишить свіжий цитрусовий аромат.

Дезінфекція кухонних дощок

Природний спосіб очистити та продезінфікувати кухонні дошки – посипати їх сіллю, а потім натерти половинкою лимона. Залиште на кілька хвилин, а потім промийте гарячою водою. Кислота, що міститься в лимоні, допоможе знищити бактерії та видалити плями, залишивши поверхню чистою.

Натуральний засіб для кухні

Щоб приготувати засіб, змішайте рівні частини лимонного соку та води у пляшці з розпилювачем. Він ефективно очищає та дезінфікує стільниці та кухонну техніку, залишаючи після себе приємний цитрусовий аромат.

Читайте також: Як швидко очистити сковорідки від нагару за допомогою господарського мила: геніальний лайфхак

Очищення подрібнювача сміття

Щоб позбутися неприємного запаху з подрібнювача для сміття, просто наріжте лимон скибочками, видаліть насіння і заморозьте їх. Після заморожування покладіть кілька скибочок лимона в подрібнювач сміття і промийте його холодною водою.

Засіб для видалення іржі та плям

Щоб видалити іржу з таких предметів, як кухонні ножі або змішувачі, просто натріть уражені ділянки сумішшю лимона і солі і залиште на кілька годин. Потім потріть місце губкою або щіткою і промийте водою, щоб відновити первісний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!