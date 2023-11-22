Як легко видалити жир і нагар із духовки: Ефективні поради

UAportal підготував ефективні лайфхаки для видалення жиру та нагару з духовки. Дізнайтеся про ефективні методи, використовуючи оцет, харчову соду та лимонний сік.

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Оцет та харчова сода

Щоб видалити жир і нагар із духовки, скористайтесь комбінацією оцту та харчової соди. Насипте соду на брудні ділянки всередині духовки, а потім полийте соду оцтом. Залишіть на 15 хвилин, потім протріть духовку губкою або ганчіркою.

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Магія лимонного соку

Ефективним рішенням для видалення жиру та нагару з духовки є використання лимонного соку. Вижміть свіжий лимонний сік у пляшку з розпилювачем і розпорошіть його на уражені ділянки духовки. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть бруд вологою ганчіркою або губкою.

Очищення парою

Для видалення жиру та нагару з духової шафи скористайтеся паровим очищенням. Наповніть термостійку миску або форму для випікання водою і поставте в духовку.

Встановіть духовку на високу температуру, наприклад, 200°C і залиште на 20-30 хвилин. Утворена пара розм'якшить жир і залишки, що дозволить вам легко витерти їх ганчіркою чи губкою.

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