Як легко видалити іржу: три простих лайфхаки

Іржа може бути поширеною проблемою, яка вражає різні металеві поверхні. UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть повернути металевим предметам їх колишню красу. Зокрема, для видалення цієї проблеми ви зможете скористатися народними засобами.

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Оцет

Оцет може гарно допомогти видалити іржу. Замочіть річ в оцті на кілька годин або на ніч. Потріть поверхню щіткою або губкою, щоб видалити іржу, яка залишилася.

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Лимонний сік та сіль

Створивши пасту з лимонного соку та солі, можна ефективно видалити іржу. Нанесіть пасту на уражену ділянку і залиште на кілька годин, потім почистіть поверхню щіткою та змийте водою.

Кока-кола

Дивно, але кока-кола може бути гарним засобом для очищення. Вилийте її на місце ураження і залиште на кілька годин. Фосфорна кислота, як міститься в напої, допомагає розщеплювати іржу, що сприяє її подальшому видаленню.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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