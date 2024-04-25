Як легко видалити іржу з унітаза: дієві методи

UAportal з'ясував, що коли справа доходить до боротьби з плямами іржі на унітазі, ефективних методів для домогосподарок не бракує. Ви можете скористатися натуральними домашніми засобами та спеціалізованими комерційними продуктами.

Оцет і харчова сода

Налийте чашку оцту в унітаз і залиште приблизно на 5 хвилин. Після цього всипте харчову соду і почистіть щіткою, щоб розщепити іржу та мінеральні відкладення.

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Лимонний сік і борна кислота

Змішайте борну кислоту з соком двох лимонів до утворення пасти, потім нанесіть суміш на унітаз. Залиште її на кілька хвилин, почистивши щіткою, ви отримаєте свіжий цитрусовий запах та чистий унітаз.

Кока-кола та алюмінієва фольга

Налийте кока-колу на плями іржі і залиште на кілька годин. Після цього зімніть шматок алюмінієвої фольги і протріть нею забруднені ділянки.

Професійний засіб

Для особливо стійких плям іржі вам може знадобитися комерційний засіб, спеціально розроблений для туалетів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці засобу: нанесіть засіб, залиште його на рекомендований час, а потім почистіть поверхню туалетною щіткою.

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