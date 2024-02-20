Як легко прибрати вапняний наліт із крана: 4 поради для досягнення ідеальної чистоти

Існує кілька ефективних методів видалення вапняного нальоту з крана, починаючи від природних засобів і закінчуючи комерційними рішеннями. UAportal розповів, як легко боротися з цією проблемою.

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Оцет та харчова сода

Одним з простих способів видалення вапняного нальоту з крана є використання комбінації оцту і харчової соди. Почніть зі змішування рівних частин оцту і води в пульверизаторі. Потім нанесіть розчин безпосередньо на наліт і залиште на кілька хвилин. Зробіть пасту, змішавши соду з водою, і нанесіть її на уражені ділянки. Зачекайте ще кілька хвилин, почистьте поверхню щіткою або ганчіркою, а потім ретельно змийте водою.

Лимонний сік і сіль

Почніть з того, що розріжте лимон навпіл і посипте сіллю надрізану сторону. Використовуйте її для скрабування вапняного нальоту, дозволяючи кислотності лимонного соку й абразивності солі розщеплювати та видаляти вапняні відкладення. Після скрабування промийте місце водою, щоб побачити чистий і блискучий результат.

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Оцет

Щоб усунути сильний вапняний наліт, створіть розчин для замочування, використовуючи нерозбавлений білий оцет. Зніміть аератор крана і помістіть його в миску з оцтом на кілька годин або на ніч, щоб він розщепив вапняний наліт. Тим часом змочіть тканину або паперовий рушник в оцті й оберніть його навколо крана, закріпивши гумкою.

Комерційні засоби

Для швидкого і безпроблемного розв'язання проблеми можна скористатися промисловим засобом для видалення вапняного нальоту. Ці засоби спеціально розроблені для розчинення та усунення стійких вапняних відкладень. Для досягнення найкращих результатів просто дотримуйтесь інструкцій на упаковуванні засобу. Обов'язково одягайте рукавички та забезпечуйте належну вентиляцію під час використання цих засобів, а також завжди ретельно промивайте кран після застосування.

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