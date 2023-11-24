Як легко стерилізувати банки: ефективні поради

UAportal підготував добірку незвичайних порад, які забезпечать ретельну стерилізацію ваших банок. Дізнайтеся, як завдяки народним методам ефективно простерилізувати банки.

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Метод замочування в оцті

Незвичайна порада для стерилізації банок – замочити їх у розчині оцту та води. Почніть з миття банок гарячою мильною водою. Потім змішайте рівні частини оцту і води у великій каструлі і доведіть до кипіння. Занурте банки в киплячу оцтово-водяну суміш і залиште їх щонайменше на 10 хвилин.

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Духовка

Ще один лайфхак для стерилізації банок – використання духовки. Після миття банок гарячою мильною водою розігрійте духовку до 163°C. Поставте банки догори дном на лист і залиште їх в духовці приблизно на 20 хвилин.

Паровий спосіб

Якщо ви шукаєте швидкий і простий спосіб стерилізації банок, спробуйте метод обробки парою. Почніть з миття банок гарячою водою з милом для посуду. Потім наповніть каструлю водою на кілька сантиметрів і поставте в неї решітку або кошик для пароварки. Поставте банки на решітку або в кошик, переконавшись, що вони не торкаються води.

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