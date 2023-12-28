Як легко зняти старі шпалери зі стіни: Дієві поради

Зняття шпалер – це завдання, яке може перетворитися на справжню непросту задачу. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть вирішити цю проблему.

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Простий оцтовий розчин

Щоб приготувати простий розчин для зняття шпалер, змішайте в пульверизаторі рівні частини гарячої води і білого оцту. Розпорошіть засіб на поверхню і залиште на кілька хвилин. Потім скористайтеся скребком, щоб легко зняти розм'яклі шпалери.

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Розм'якшіть шпалери

Ще один лайфхак – змішати невелику кількість рідкого кондиціонера з гарячою водою. Нанесіть суміш на поверхню за допомогою губки або пульверизатора. Залиште на кілька хвилин, щоб розм'якшити шпалери, а потім легко відклейте їх.

Трюк з відпарювачем для шпалер

Ви також можете використовувати шпалерний відпарювач. Просто наповніть його водою, дайте йому нагрітися, а потім притисніть до поверхні. Пара проникне в шпалери, що полегшить їх зняття.

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