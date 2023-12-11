Як легко повісити картину: дієві поради

UAportal розповів про корисні поради, які допоможуть правильно та швидко повісити картину. Дізнайтеся як створити візуально приємну експозицію, обравши доречне місце для її розташування.

Відео дня

Вибір правильного місця

Почніть з вибору правильного місця на стіні і за допомогою рулетки визначте висоту. Злегка позначте місце олівцем, а потім перевірте його положення за допомогою рівня. Нарешті, використовуйте відповідне обладнання, наприклад, гачки або цвяхи, для надійного кріплення.

Читайте також: Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Закріпіть на стіні

Під час підвішування картини належним чином закріпіть її за допомогою гачків або цвяхів. Будьте обережні, щоб не пошкодити стіну під час забивання. Для важких картин слід використовувати настінні анкери, які можуть витримати їхню вагу. Крім цього, вам може знадобитися попросити допомоги, щоб утримати картину під час кріплення.

Перевіряйте її стан після закріплення

Після того, як картина надійно закріплена, періодично перевіряйте кріплення та за потреби вносьте необхідні зміни для забезпечення стабільності. Поводьтеся з нею обережно, щоб уникнути випадкових пошкоджень.

Раніше ми писали про 20 лайфхаків, які допоможуть швидше прибирати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!