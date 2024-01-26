Як легко почистити гребінець для волосся: Ефективні методи

UAportal підготував три лайфхаки для легкого догляду за гребінцями для волосся. Ми розглянули ефективні методи, які допоможуть вам у цьому.

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Стара зубна щітка

Щоб видалити волосся з гребінця, слід використовувати стару зубну щітку, щоб м'яко почистити щетинки. Починаючи від основи і просуваючись до верхівки, потрібно переконатися, що видалено все волосся, що застрягло. Згодом гребінець слід промити під теплою водою.

Замочити в теплій воді

Наповніть миску теплою водою і додайте кілька крапель м'якого шампуню або рідкого мила. Гребінець слід покласти у воду і залишити на 15-20 хвилин.

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Це допоможе полегшити видалення волосся. Після замочування гребінець слід почистити щіткою, а потім ретельно промити теплою водою.

Оцтовий розчин

Розчин для чищення можна приготувати, змішавши в мисці рівні частини оцту і теплої води. Гребінець слід замочити в розчині приблизно на 30 хвилин.

Після замочування гребінець слід почистити щіткою, а потім ретельно промити під проточною водою, щоб видалити запах оцту.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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