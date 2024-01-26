Як легко відмити плитку у ванній кімнаті: 4 засоби для чистоти та блиску

Підтримання у чистоті плитки у ванній кімнаті має важливе значення для забезпечення гігієнічності приміщення. UAportal розповів про ефективні методи очищення для видалення будь-яких забруднень.

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Оцет

Регулярно чистьте плитку у ванній, використовуючи суміш білого оцту і води. Просто нанесіть розчин на плитку, залиште на кілька хвилин, а потім відчистьте м'якою щіткою або губкою. Цей природний метод ефективно видаляє бруд і жир без використання агресивних хімічних засобів.

Харчова сода

Для глибшого очищення зробіть пасту з харчової соди та води. Нанесіть її на плитку та затірку і залиште на кілька годин або на ніч. Потім почистьте все щіткою, щоб видалити бруд. Цей метод особливо ефективний для видалення сильних забруднень і збереження яскравості плитки.

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Мийний засіб

Для регулярного догляду за плиткою у ванній кімнаті можна використовувати м'який мийний засіб, змішаний з теплою водою для дбайливого очищення.

Регулярне прибирання

Щоб запобігти утворенню цвілі та грибка на плитці у ванній кімнаті, важливо, щоб приміщення добре провітрювалося і було сухим. Регулярне протирання плитки та затірки після кожного використання може ефективно запобігти затримці вологи та утворенню цвілі.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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