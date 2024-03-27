Як легко відмити кришку унітазу: ефективні способи

Коли справа доходить до чищення обідка та кришки унітаза до блиску, кілька лайфхаків допоможуть зробити цей процес ефективним та екологічно чистим. UAportal поділився інноваційними порадами, які пригодяться кожній господині.

Відео дня

Очищувач, зроблений своїми руками

Саморобний очищувач можна зробити, змішавши оцет і харчову соду, утворивши шипучий розчин, який ефективно видаляє плями і бруд з обідка та кришки унітаза. Розсипте соду на обідок унітаза і залийте його оцтом. Використовуйте щітку, щоб м'яко очистити поверхню, а потім ретельно змийте водою.

Цей натуральний засіб не лише зробить унітаз блискучим і чистим, але й допоможе нейтралізувати неприємні запахи. Щоб досягти додаткового блиску, протріть поверхню серветкою з мікрофібри після ополіскування, щоб усунути плями від води та досягти глянцевого покриття.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Цитрусова очисна паста

Поєднання лимона та солі створює потужну очищувальну пасту, яка ідеально підходить для боротьби зі стійкими плямами на обідку та кришці унітаза. Розріжте лимон навпіл, занурте одну половинку в сіль і використовуйте її як засіб для чищення поверхні.

Лимонна кислота допомагає розщеплювати бруд, а абразивність солі сприяє видаленню твердих відкладень. Після ретельного очищення змийте водою, щоб отримати блискучу поверхню.

Метод замочування в оцті

Для глибокого очищення та глянцевого блиску намочіть паперовий рушник або ганчірку в оцті та обгорніть ним обідок і кришку унітаза. Залиште принаймні на годину, щоб оцет розчинив мінеральні відкладення та плями. Після замочування акуратно видаліть залишки бруду за допомогою скребка, а потім змийте водою. Кислотність оцту допомагає розщеплювати стійкі плями та мінеральні відкладення.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!