Як легко відбілити речі: Корисні поради

Шукаєте способи ефективного відбілювання тканин без використання агресивних хімічних речовин? UAportal поділився практичними порадами, які допоможуть зробити речі білішими за допомогою натуральних і щадних методів.

Відео дня

Лимонний сік для природного відбілювання

Замість комерційного відбілювача можна використовувати лимонний сік. Рівні частини лимонного соку і води нанесіть на тканину і залишити під прямими сонячними променями на кілька годин. Лимонна кислота сприяє відбілюванню та освітленню. Після того, як лимонний сік висохне, річ потрібно випрати у звичайному режимі.

Читайте також: Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Точкова обробка перекисом водню

Якщо потрібно вивести плями з тканини, перекис водню можна використовувати як точкову обробку, яка є неймовірно ефективною. Нанесіть невелику кількість перекису водню на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин. Потім, обережно потріть пляму ганчіркою.

М'які відбілюючі властивості перекису водню розщеплюють і видаляють стійкі плями, не пошкоджуючи загальний колір і цілісність тканини. Після обробки плями річ можна випрати, як зазвичай.

Відновлення за допомогою соди

М'яка альтернатива відбілювачу – замочування в харчовій соді, що усуває неприємні запахи та освітлює тканину. Наповніть таз водою і додайте 1/2 склянки харчової соди. Помішуйте, поки сода не розчиниться, потім занурте речі, які потрібно відбілити, і залиште їх на 1-2 години. Харчова сода природним чином усуває неприємні запахи і освітлює білизну, розщеплюючи бруд і плями. Після замочування речі можна прати звичайним способом.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!