Як легко очистити засмальцьовані комірці без пральної машини: простий спосіб

Правильний догляд за одягом є запорукою його довговічності. Особливої уваги потребує комір верхнього одягу, який має тенденцію швидко накопичувати жир через постійний контакт зі шкірою. Ручне прання стає необхідним завданням.

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При самостійному чищенні комірів важливо дотримуватися кількох основних правил. UAportal ділиться дієвими методами.

По-перше, виберіть засіб для чищення, що підходить для типу тканини, і попередньо протестуйте його на вивороті виробу. Після того, як засіб для чищення обрано, виріб слід висушити.

Якщо комір намок через дощ або сніг, рекомендується почекати, поки річ висохне, а не використовувати фен для прискорення процесу сушіння. Після цього, можна приступати до чищення коміра.

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Комір з трикотажу

Для комірців з трикотажу можна застосувати простий, але ефективний метод очищення. Приготуйте розчин, змішавши дві столові ложки нашатирного спирту в одному літрі води. Потім м'якою тканиною, змоченою в розчині, акуратно обробіть комір, щоб видалити жир.

Шкіряний комір

У випадку з комірами на шкіряних виробах корисним засобом для чищення може бути піна для гоління. Нанесіть невелику кількість на жирні плями і залиште на пару хвилин. Після цього обережно витріть піну вологою ганчіркою.

Замшевий комір

Для чищення замшевих комірців рекомендується використовувати спеціальні гумові щітки. Як варіант, можна приготувати розчин з теплого молока та харчової соди. Для ефективного очищення достатньо кількох крапель цієї суміші, але вона може залишити деякі сліди, які потрібно витерти вологою губкою.

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